Incidente in A1: rallentamenti e code fra Parma e Terre di Canossa-Campegine questa mattina

Ci sono state code in un tratto di quattro chilometri in A1, fra le 8,30 e le 10 circa, nel tratto Parma-Terre di Canossa, a causa di un incidente avvenuto al km 124.4, nel tratto reggiano dell'autostrada. Non ci sono feriti.

Code in mattinata anche fra Modena Nord e Modena Sud, sempre per incidente.

Traffico regolare in Autocisa (A15).

Traffico in tempo reale