Lavori in corso: cinque notti di parziale chiusura per l'uscita di Fidenza in A1

Il casello di Fidenza sull'A1 sarà parzialmente chiuso per lavori per cinque notti consecutive, fra le 21 e le 6 del mattino successivo. Le chiusure inizieranno dalle 21 di lunedì 30 gennaio alle 6 di sabato 4 febbraio, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza.

Queste le modalità di chiusura del casello:

per due notti consecutive, dalle 21 di lunedì 30 gennaio alle 6 di mercoledì 1° febbraio, chiusura dell’uscita per chi proviene da Bologna;

per tre notti consecutive, dalle 21 di mercoledì 1° febbraio alle 6 di sabato 4 febbraio, chiusura dell’uscita per chi proviene da Milano.