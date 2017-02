Smog, oggi blocco totale per auto e scooter: informazioni utili

E' il giorno del blocco totale del traffico, provvedimento di emergenza adottato da tutte le province della Pianura padana visti i dati registrati dalle centraline in termini di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10.

"La pioggia non ha inciso in modo significativo sull'inquinamento dell'aria", ha detto il Comune, che quindi ha deciso di mantenere il blocco totale del traffico.

Confermate anche le agevolazioni per il trasporto pubblico con biglietto unico valido per tutta la giornata ed il potenziamento delle frequenze di alcune linee bus.



Ecco le informazioni utili.

Quando a Parma

Blocco totale della circolazione domenica 5 febbraio dalle 8,30 alle 18,30 entro tutta l’area interna alle tangenziali.

Per chi...sgarra

Multa da 164 euro per i trasgressori

Dove (mappa)

Il blocco è in vigore nell'area interna alle tangenziali eccetto le seguenti strade, che manterranno la percorribilità:



Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;

Via Mantova: tratto compreso tra l’innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;

Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go Simonazzi;

Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;

Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego, Viale Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;

Via Villa Sant’Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del parcheggio in struttura;

Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°7 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;

Strada Dei Mercati dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;

Via Melvin Jones;

Via Emilia Ovest: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A svincolo n°10 a Strada Vicinale Rasori;

Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;

Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A e Via Volturno;

Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico

Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio Pellico, Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Fleming da Via Pellico a Via Colli, Via Colli da Via Fleming a Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park Abbeveratoia a Via Volturno, Via Volturno da rotatoria Via Fleming/Via Pellico a Largo Mirella Silocchi, Largo Mirella Silocchi;

Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;

Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;

Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotatoria con via Pertini, via Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le “Esselunga”, parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio Centro commerciale “Eurosia”).

Quali veicoli non possono circolare

Tutti i veicoli, compresi gli Euro6, gli scooter e i veicoli a gas



Deroghe: ecco quali veicoli possono circolare:

autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;

autoveicoli car sharing (auto condivisa);

autoveicoli elettrici e plug-in;

ciclomotori e motocicli elettrici;

veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);

carri funebri e veicoli al seguito;

veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;

veicoli per servizio pubblico di informazione e stampa;

veicoli Società sportive diretti Stadio “E.Tardini” per partita di calcio in calendario;

veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e tutela igienico ambientale;

veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria;

veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;

veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;

veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e uffici giudiziari;

veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;

veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

veicoli per il trasporto di atleti diretti a gare sportive muniti di attestazione rilasciata dalla Federazione/Associazione sportiva;

veicoli in uso a Ministri di culto diretti all’esercizio delle proprie funzioni;



Potenziato il servizio autobus

Le linee "potenziate"

Linea n. 2 (Largo 8 Marzo – Parcheggio Scambiatore Nord) dalle ore 14,30 alle ore 19,30;

Linea n. 3 dalle ore 14,30 alle ore 19,30, con prolungamento di tutte le corse della linea ai PARCHEGGI SCAMBIATORI EST/OVEST dalle ore 9,30;

Linea n. 5 dalle ore 9,30 alle ore 19,30;

Linea n. 7 (Parcheggio sud di Via Langhirano – Stazione FS) dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

Passaggio ogni 15 minuti anzichè ogni 30' come avviene la domenica

Un solo biglietto per lintera rete dei servizi urbani valido per l’intera giornata (pertanto i passeggeri che vidimeranno un biglietto di corsa semplice (o una corsa su un biglietto da 8 corse) potranno utilizzarlo senza limiti per tutta la giornata.

Parma-Pordenone (ore 18.30) apposita corsa dal Park Nord: nella stessa giornata, al termine della partita del “Parma 1913”, per consentire ai tifosi di recuperare la propria autovettura, sarà effettuata un’apposita corsa da Barriera Farini al Park Nord.





Il testo dell'ordinanza





Gli altri provvedimenti che non riguardano la viabilità

Dal 6 febbraio fino al rientro nei limiti del valore giornaliero di Pm10 verranno adottate altre misure emergenziali in tutto il territorio comunale: