Due incidenti fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte si sono verificati questa mattina a Fraore e in via Sidoli. A Fraore alle 7.30 in via Emilia Ovest, all’altezza del civico 214 (poco prima dell’Hotel parma e Congressi) un motociclista alla guida di una Harley Davidson e diretto verso Parma, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato al Pronto Soccorso dal 118 con ferite di media gravità

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso. Lunghe code sulla via Emilia Ovest per mettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

Schianto e conseguenti disagi alla viabilità anche in via Sidoli, intorno alle 8.