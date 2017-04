Trasporto eccezionale: chiusure in via Mantova e in tangenziale nord in serata

Chiusure temporanee in via Mantova e in tangenziale nord a Parma sono previste questa sera, a partire dalle 22, per il passaggio di un trasporto eccezionale. Alle 21,40 la polizia municipale ha scritto su Twitter: Trasporto eccezionale partito da v.Burla! A breve chiusura #viabiliPR di v.Mantova da Pedrignano a v.Venezia.

Si tratta di un nuovo trasporto di materiale delle "Porte Vinciane" da Ravadese a Isola Serafini, nel tratto piacentino del Po. Le paratoie verranno impiegate per formare la diga di chiusura delle acque del Po a Isola Serafini. Tutto per rendere navigabile commercialmente il corso d’acqua fino a Piacenza.

Il convoglio sarà scortato dalla polizia stradale e non supererà i 40 chilometri orari.

Questo l'itinerario previsto, secondo una nota di Viabilità Italia:

- SP 72 dallo stabilimento GMP Ferrotec, strada traversante Pedrignano, via Mantova, sottopasso ferroviario, via Venezia, rotatoria via Burla;

- Tangenziale Nord Parma (dallo svincolo di via Venezia fino allo svincolo di Noceto);

- SS 9 fino a Fidenza;

- Tangenziale di Fidenza;

- Tangenziale di Fiorenzuola;

- Tangenziale di Piacenza (dalla SS 9 fino all’innesto con ex SS 10 in direzione di Cremona);

- SC San Nazzaro (dalla SS 10 fino alla nuova centrale Isola Serafini).

In particolare, sulla Tangenziale Nord di Parma sarà temporaneamente chiusa, per circa 20 minuti, la carreggiata in direzione Piacenza, con uscita obbligatoria allo svincolo n. 2 (via Mantova) e rientro allo svincolo n. 3 (via Venezia). L’ingresso in Tangenziale di Parma sarà effettuato in direzione contraria a quello consentito dallo svincolo di via Venezia.

Saranno inoltre chiuse, per circa 15 minuti, la rampa di uscita dello svincolo per Noceto in direzione Piacenza e tutte le rampe d’innesto dello svincolo tra la Tangenziale Nord Ovest di Parma e la SS 9 “Via Emilia” in direzione di Parma.

Sarà, infine, chiusa, per circa 15 minuti, la rampa d’innesto tra la Tangenziale di Fiorenzuola e la SS 9 “Via Emilia”.

L'itinerario seguito il 4 aprile è lo stesso di questa sera, martedì 11 aprile, a partire dalle 22.