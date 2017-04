Sull'A1 il traffico è bloccato con 7 chilometri di coda, in aumento, fra Modena nord e il bivio per l'A22 verso Milano, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 155+500. L'incidente, avvenuto alle 13,10, vede coinvolti tre camion.

In alternativa Autostrade consiglia di uscire a Modena sud, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Coloro che si trovano in prossimità dell'incidente possono prendere l'A22 Modena-Brennero, uscire a Campogalliano e rientrare dalla stessa stazione in direzione A1.

Code per curiosi sono segnalate in direzione opposta, a partire da Reggio Emilia. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.