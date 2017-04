In A1 nel pomeriggio era segnalata una coda di 2 chilometri fra Reggio e il bivio con l'A22, verso Bologna, a causa di un incidente. In Autocisa (A15), un chilometro di coda fra Pontremoli e Berceto verso Parma per traffico intenso.

Alle 18 la situazione era ritornata alla normalità.

