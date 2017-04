Incidente a Sanguinaro nel pomeriggio: per cause da accertare si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ci sono due feriti, un uomo e una donna. Il 118 ha inviato ambulanza ed elicottero. La polizia municipale effettua i rilievi.

Disagi al traffico sulla via Emilia fra Sanguinaro e Pontetaro.

Problemi anche nella rotatoria fra la tangenziale nord e via Emilio Lepido a causa di un incidente (rilievi della polizia municipale di Parma).