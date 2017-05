Disagi per chi viaggia in autostrada, per la pioggia e per l'intensificarsi del traffico.

In Autocisa (A15) segnalati 4 chilometri di coda fra Parma Ovest e l'interconnessione con l'A1.

In Autosole (A1) ci sono 8 chilometri di coda tra Parma e Fidenza per un incidente avvenuto al chilometro 96+700 nord (sono rimaste coinvolte due auto). Il traffico è comunque intenso verso Milano.

Code anche in A14 fra Cesena e Imola, in A12 nel tratto Recco-Bivio A12/A7 e in A22 code fra Carpi e l'allacciamento con l'A1.