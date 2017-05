Incidente in A1 al chilometro 86 sud: sono segnalati 10 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza. I soccorritori e la polizia stradale sono al lavoro.

Nell'incidente è coinvolto un solo veicolo, che occupa parte della corsia di marcia e parte della corsia di emergenze. Autostrade per l'Italia consiglia chi proviene da Milano e viaggia verso Bologna di uscire a Fiorenzuola, percorrere la via Emilia e rientrare in A1 a Fidenza.

Code anche attorno a Bologna.

Traffico in tempo reale