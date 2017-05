Camion e auto si scontrano in A1: due morti a Modena

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull'A1, tra Modena Nord e Modena sud. Un camion ha tamponato un’auto sulla quale viaggiavano le due persone che sono morte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale di Autostrade.

Le vittime dell’incidente, avvenuto all’altezza di San Donnino sono due uomini, rispettivamente di 57 e 84 anni.

L’impatto, al chilometro 170, a ridosso dell’uscita autostradale per Modena Sud, ha visto coinvolti un tir e una utilitaria a bordo della quale c'erano le due persone decedute.

Incerta per il momento la dinamica dell’incidente. Dovrebbe essersi trattato di un tamponamento: l’auto pare sia rimasta schiacciata tra il tir ed il guardrail, non lasciando scampo alle due persone a bordo dell’utilitaria.

