La Mille Miglia a Parma: le modifiche alla viabilità

Tappa parmigiana per la Mille Miglia, che arriva in serata e ripartirà domattina (domenica 21 maggio). In città sono previste modifiche alla viabilità.



Dalle 16 di sabato 20 maggio alle 2 di domenica 21 maggio e comunque sino a cessate esigenze:



Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso, di emergenza ed accreditati, per i tratti stradali di seguito elencati con contestuale istituzione del senso unico alternato nelle relative strade afferenti:

• Strada Mazzini – da intersezione ponte di Mezzo/viale Toscanini/viale Mariotti a piazza Garibaldi;

• Piazza Garibaldi;

• Strada della Repubblica – da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio esclusa;

• Strada Garibaldi – da Strada Mazzini a Via Melloni esclusa;

• Strada Pisacane;

• Strada al Duomo;

• Piazza Duomo;

• Strada Cavour.



Strada dell’Università, tratto da strada Cavestro a piazza Garibaldi:

Istituzione del divieto di circolazione eccetto ciclomotori e motocicli condotti a mano.



Dalle ore 19 di sabato 20 maggio alle ore 1 di domenica 21 maggio e comunque sino a cessate esigenze:



Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso, di emergenza ed accreditati, per i seguenti tratti stradali:

• Viale Basetti corsia Est;

• Viale Toscanini;

• Viale Mariotti;

• Viale Toschi – da via IV Novembre a ponte Verdi eccetto Taxi e navette;

• Ponte Verdi – comprese intersezioni con viale delle Fonderie e via dei Farnese;

• Ponte di Mezzo;



Ponte Verdi:

Inversione del senso di marcia per il transito dei mezzi della manifestazione.



Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:

• Via delle Fonderie;

• Via dei Farnese – tratto da borgo Tanzi a ponte Verdi.



Ponte Caprazucca – intersezione viale Basetti/viale Toscanini

Istituzione dell’obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra.



Viale Berenini – da via Goito a viale Basetti –

Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Nord che procede in direzione Ovest (Via La Spezia) eccetto mezzi accreditati Mille Miglia, mediante apposita segnaletica.



Via Rondani – da via Goito a strada Farini

Inversione del senso di marcia (nuova direzione OvestàEst).





Dalle 18 di sabato 20 maggio alle 7 di domenica 21 maggio:



Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso, di emergenza ed accreditati per i seguenti tratti stradali:



• Via Pigorini;

• Piazza Ghiaia – compresa area di sosta adiacente i civici 15,15/B e 17/A.

• Piazzale della Pilotta



Saranno autorizzati al transito residenti diretti a parcheggio sotterraneo di Piazza Ghiaia e residenti diretti a posti auto interni (secondo il percorso viale Toschiàviale Mariottiàvia PigoriniàCarducci, valido anche in uscita).



Istituzione del senso unico alternato in : borgo della Cavallerizza, borgo Paggeria, via Carducci.



L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Spostamento dell’attuale area di stazionamento TAXI di str. Mazzini in strada alla Pilotta e viale Toschi.

LA MAPPA DEL PERCORSO DELLA MILLE MIGLIA