Parma-Piacenza: ecco le modifiche alla viabilità. Vietata la vendita di alcolici

Domani sera (mercoledì 24 maggio, ore 20,30) allo stadio Tardini si giocherà la partita Parma-Piacenza. Il Comune ha emesso ordinanze sulle modifiche alla viabilità e sulla vendita di alcolici con gradazione superiore ai 5 gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva alla partita.

Ordinanza viabilità mercoledì 24 maggio

Dalle 10 alle 23, parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del Taglio: divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli della tifoseria ospite.

Dalle 14,30 alle 23 divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti strade:

• Via Torelli

• Via Duca Alessandro (nel tratto compreso da P.le Risorgimento a Via Viotti)

• Via Puccini

• Via Pezzani

• Via Scarlatti;

• Via Usiglio;

• Viale S.Michele;

• Viale P.M. Rossi;

• Viale Partigiani D’Italia;

• nel parcheggio (lato Sud) compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e Viale P. M. Rossi, escluso venditore ambulante autorizzato.



Nell'area di sosta di fronte all'ingresso dello stadio "E.Tardini", dalle 17,30 fino a cessate esigenze (per montaggio strutture temporanee a servizio della manifestazione sportiva):

• Divieto di circolazione veicolare nella bretella di collegamento di via Torelli con viale Partigiani d’Italia.

• Divieto di circolazione veicolare in viale Partigiani d’Italia da Piazzale Risorgimento a Via Puccini (corsia Sud) fronte ingresso Curva Nord dello Stadio Tardini.

• Divieto di circolazione pedonale in viale Partigiani d’Italia marciapiede lato est fronte ingresso Curva Nord dello Stadio Tardini.

I pedoni devono servirsi del marciapiede lato opposto.

Dalle 19 fino a cessate esigenze:

Divieto di circolazione veicolare, da attuarsi a richiesta del Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità:

• Viale Campanini;

• Str. Zarotto (nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Montebello);

• Via Montebello(da Via Galimberti a Str. Zarotto)

• Via A. Frank da Via Martiri di Cefalonia a Via Galimberti;

• Via Martiri di Cefalonia da Via Anna Frank a Sette F.lli Cervi

• Via Sette Fratelli Cervi (nel tratto compreso tra Via Martiri di Cefalonia e Viale Duca Alessandro);

• Viale Duca Alessandro (nel tratto compreso tra Via Sette Fratelli Cervi e Via Pizzi);

• Via Pizzi;

• Via Solferino (nel tratto compreso tra Via Pizzi e Viale Martiri della Libertà);

• Viale Martiri della Libertà (non transitabile)

• Viale San Michele(non transitabile).

• Viale Pier Maria Rossi da Viale Campanini a P.le Vittorio E. II.

Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, i velocipedi, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva, i veicoli con autorizzazione cat. invalidi nazionale.

Divieto di circolazione veicolare, da attuarsi a richiesta del Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico nelle seguenti strade:

• Via Torelli

• Via Viotti (tra Via Torelli e Viale Duca Alessandro); Via Scarlatti;

• Via Pezzani;

• Via Puccini (nel tratto compreso tra Viale Partigiani d’Italia e Via Torelli), anche con incroci di via Bandini e via Donizetti;

• Via Duca Alessandro (da Piazzale Risorgimento e Via Viotti).

• Via Anna Frank Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, di pubblica assistenza e di soccorso.

Istituzione del divieto di circolazione anche pedonale, per i tifosi locali in:

• Via Torelli (nel tratto compreso tra da P.le Risorgimento all’intersezione con Via Anna Frank);

• Via Viotti (tra Via Torelli e Via Duca Alessandro);

• Via Massari (nel tratto compreso tra Via Montagnana e Via Torelli eccetto residenti).

Istituzione del divieto di circolazione anche pedonale, per i tifosi ospiti in :

• Via Duca Alessandro (nel tratto compreso tra P.le Risorgimento e Via Viotti).

Dalle 19 alle 23: istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in Via Puccini (nel tratto compreso tra viale Partigiani d’Italia e via Bandini). I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.



Ordinanza sul divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche

Il sindaco ha firmato l'ordinanza che vieta la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, in occasione dell’incontro di calcio Parma-Piacenza.

L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Questura di Parma per salvaguardare esigenze di ordine e sicurezza pubblica e stabilisce i seguenti divieti:

· divieto assoluto di vendita e somministrazione (fatta eccezione per la somministrazione al tavolo effettuata da bar e ristoranti congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese:via Zarotto – via Montebello –v.le Rustici – v.le Basetti- v.le Toscanini- v.le Mariotti – v.le Toschi – v.le Bottego - via Europa – via Villa Sant’Angelo - via Falcone- via Alessandria - via Trento - via Palermo - via Doberdò- via Don Camesasca - via Toscana - via Mantova (fino a via Zarotto);

· divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcooliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;

· divieto assoluto di consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore ai 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle vie di adduzione ai tornelli di ingresso dell’impianto sportivo: piazza Risorgimento, v.le Partigiani d’Italia, via Puccini, str. Torelli, Via Pezzani, Via Scarlatti;

L’inottemperanza all’Ordinanza è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia.