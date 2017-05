Il casello di Parma sarà chiuso per 3 notti

Autostrade ha annunciato la chiusura del casello di Parma per tre notti, a causa di lavori in corso. Il casello di Parma sull'A1 sarà chiuso nei rami di ingresso e uscita in entrambe le direzioni per tre notti, dalle 21 alle 6, da lunedì 29 maggio a giovedì 1° giugno. La chiusura è prevista solo di notte.



Percorsi alternativi consigliati fra le 21 e le 6 dei giorni coinvolti da lavori:

Entrata e uscita da e per Bologna: casello di Terre di Canossa-Campegine

Entrata/uscita da e per Milano: casello di Fidenza.