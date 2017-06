Lavori in A15, traffico intenso e temporali in A1: disagi in autostrada

Si si sta intensificando il traffico in A1 e in Autocisa (A15), dove c'è anche qualche coda.

In Autocisa ci sono 4 chilometri di coda fra Pontremoli e Berceto a causa di lavori in corso.

In A1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Modena sud e Parma in direzione Milano. Attenzione al maltempo: tra Fiorenzuola e Casalpusterlengo il traffico è rallentato a causa dei temporali.

Traffico in tempo reale