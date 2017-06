Tamponamento tra furgone e tir allo svincolo: un ferito grave. Chiusa l'uscita di Parma

Schianto sull'A1 Milano-Bologna al Km 110.4 - direzione Milano: per cause ancora in via d'accertamento, un furgone ha tamponato un mezzo pesante. Ferite gravi per il conducente del primo veicolo, soccorso dai militi del 118. L'uscita di Parma è chiusa al traffico per chi arriva da Bologna. L'uscita consigliata è quella di Terre di Canossa - Campegine.