Sabato mattina all'insegna del traffico intenso in autostrada.

In A1 ci sono code a tratti fra Casalpusterlengo e Parma. Traffico scorrevole in Autocisa.

Ci sono ripercussioni del concerto di Vasco Rossi a Modena anche sulle autostrade. In A22 ci sono 2 chilometri di coda fra Carpi e il bivio con l'A1. Il casello di Modena Nord è chiuso in entrata fino a mezzanotte e in uscita fino alle 14 di domani. Per chi proviene da Bologna è consigliata l'uscita a Modena Sud.

Code a tratti anche fra Modena sud e il bivio A1-A14 a Bologna. C'è traffico intenso anche fra Bologna e Cesena in A14.