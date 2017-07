Autovelox e autodetector: ecco dove saranno

La polizia municipale di Parma ha reso noto il calendario dei controlli con autovelox e autodetector dal 3 al 7 luglio.

Autovelox

Lunedì 3 luglio

Zona Sud

Via Spezia, via Traversetolo, Botteghino, Pilastrello, Marano, Porporano, str. Vigheffio, str. Bassa dei Folli, str. Argini Parma, via Pastrengo, via Montanara, Gaione, San Ruffino, Carignano, via Langhirano, Fontanini, Corcagnano, Panocchia, Vigatto, via Martinella, Vigatto

Martedì 4

Zona Centro

Viale Mentana, viale Fratti, viale Tanara, viale Martiri della Libertà, viale Rustici, viale Vittoria, viale dei Mille.

Mercoledì 5

Zona Ovest

Via Emilia Ovest, San Pancrazio, Vigolante, Vicofertile, Tangenziale del Ducato, via Fleming, via Volturno

Giovedì 6

Zona Nord

Via Mantova, via Burla, via Colorno, via San Leonardo, via Baganzola, Vicomero, Baganzola, via Cremonese, Fognano, Viarolo, Strada Vallazza, via Benedetta



Venerdì 07

Zona Est

Via Emilia est, via Emilio Lepido, via Sidoli, via Casa Bianca, via Budellungo, Martorano, San Prospero, Il Moro



Autodetector

Lunedì 3 luglio Oltretorrente -San Lazzaro

Martedì 4 Cittadella - Centro

Mercoledì 5 Pablo - Oltretorrente

Giovedì 6 San Leonardo - Montanara

Venerdì 7 Centro - San Lazzaro