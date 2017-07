Per i veicoli provenienti da La Spezia è programmata una chiusura al traffico sull'A15 dello svincolo per Bologna all'interconnessione con l'A1. E' prevista dalle 21 di lunedì 10 alle 6 di martedì 11, e dalle 21 di martedì 11 alle 6 di mercoledì 12. I veicoli provenienti da La Spezia e diretti a Bologna possono uscire al casello di Parma Ovest, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Parma.