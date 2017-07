Traffico intenso e incidenti: disagi in A1

Traffico intenso in diversi tratti autostradali questa mattina. Ci sono ancora code a tratti fra il bivio A1-complanare Piacenza e Fidenza, in direzione Bologna. In mattinata, nel tratto Fiorenzuola-Fidenza, si era verificato un incidente, con diversi chilometri di coda.

Ci sono 4 chilometri di coda fra Carpi e l'Autosole. Fra il bivio A22-A1 e Reggio Emilia, in direzione Milano, ci sono materiali dispersi: per questo il traffico è rallentato e la Polstrada scorta i veicoli.

Problemi anche attorno a Bologna, fra Borgo Panigale e il bivio con l'A14 e nella zona di Casalecchio.





Nessun problema in Autocisa (A15).