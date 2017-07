Auto ribaltata in A15 all'altezza di Terenzo: due feriti

Auto ribaltata in A15 all'altezza di Terenzo questa mattina alle 7. Per cause ancora in via d'accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e l'auto è volata contro il guardrail, ribaltandosi. Due le persone ferite, soccorse dalla croce Verde Fornovese e trasportate al Maggiore con ferite non preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco.