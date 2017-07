Autostrade: 8 chilometri di coda per incidente in A14 verso Rimini

Traffico sulle autostrade: non ci sono problemi nel tratto parmense dell'A1 e in Autocisa ma sono segnalati rallentamenti e code a Bologna, mentre in A14 in Romagna c'è una coda di 8 chilometri per incidente.

In A1 ci sono code per traffico intenso fra Modena Nord e il bivio con l'A22.

Rallentamenti per materiali dispersi fra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. Problemi anche attorno a Bologna.

In A14 c'è una coda di 8 chilometri tra Bologna San Lazzaro e Imola, a causa di un incidente.

Sono segnalati rallentamenti e code tra Faenza e Castel San Pietro.

Traffico in tempo reale

TRAFFICO INTENSO IN A22. Rallentamenti e code per traffico intenso sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino-Alto Adige in entrambe le direzioni da metà mattina. Le previsioni per la giornata del resto sono da bollino rosso (traffico intenso, con probabili code) sia in nord che in sud in mattinata, ancora rosso in sud nel pomeriggio e giallo (traffico sostenuto) in nord. In sud la previsione è ancora poi da bollino giallo per la sera e la mattina di domani.

Nello specifico le code in direzione sud, a metà mattina, sono tra il confine con l’Austria e Vipiteno, poi tra Chiusa e Trento sud, mentre in direzione nord nella zona tra Trentino e Veneto, per il grande afflusso di turisti verso il Garda.