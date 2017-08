Alle 14,20 c'è una coda di 4 chilometri tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un incidente. Autostrade consiglia di entrare a Fidenza per chi viaggia verso Bologna. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

Alle 13 in A1 era segnalata una coda di 4 chilometri fra Parma e Fidenza verso Milano per il ripristino della carreggiata in seguito aun incidente. Alle 13,45 la situazione era risolta.