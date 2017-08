Traffico intenso: code a tratti da Parma fino a Faenza. Autocisa: code per lavori ad Aulla

E' un'altra mattina di traffico intenso in A1. Alle 9,30 sono segnalate code a tratti per traffico intenso fra Casalpusterlengo e Fidenza in direzione Bologna e in tutto il tratto fra Parma e il bivio A1-A14, attorno al nodo di Bologna e, in A14, da Borgo Panigale fino a Faenza.

In Autocisa (A15) c'è un chilometro di coda per lavori fra lo svincolo di Aulla e l'allacciamento con l'A12 a partire dal chilometro 94+500.

In Autobrennero (A22) sono segnalati 4 chilometri di coda fra Carpi e l'allacciamento con l'A1.

Traffico in tempo reale