Lavori in via Mazzini: ecco le modifiche alla viabilità

Da mercoledì 16 a sabato 26 agosto avrà inizio l’ultima fase del cantiere nel quartiere Parma Centro per allacciare nuove utenze alla rete del teleriscaldamento e per la sostituzione delle reti acqua e gas. Sono previste deviazioni alla circolazione.

Dice una nota del Comune:

La suddetta fase, particolarmente critica per la viabilità, prevede l’attraversamento di strada Mazzini da via Oberdan a via Carducci mantenendo sempre la transitabilità di una corsia di marcia in direzione Piazza Garibaldi, al contrario le intersezioni con via Oberdan e via Carducci verranno chiuse alla circolazione stradale.

I veicoli che normalmente accedevano a via Carducci da strada Mazzini verranno deviati su viale Mariotti, via Pigorini, Piazza Ghiaia, borgo della cavallerizza (regolamentata a senso unico alternato di marcia), borgo Paggeria (senso unico di marcia direzione nord-sud) quindi strada Copelli.

Per tutta la durata dei lavori la corsia preferenziale bus di viale Mariotti verrà destituita al fine di agevolare l’accesso veicolare ai residenti.

Le deviazioni delle linee Tep:

· Linee nn. 1 e 2N: provenienti dalla Stazione FS e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere quindi il loro regolare percorso sul Ponte di Mezzo. Nessuna deviazione in direzione contraria.

· Linea n. 2: provenienti da nord e diretti verso il centro città, giunti in Via Trento, i bus percorreranno Via Alessandria, Stazione FS, V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere il loro regolare percorso lungo V.le Toscanini (alla riapertura del sottopasso ferroviario di Via Trento i bus percorreranno V.le Bottego, effettueranno la fermata A, quindi V.le Toschi, V.le Mariotti e V.le Toscanini). Nessuna deviazione in direzione contraria.

· linee nn. 3 – 4 – 5 – 4N: provenienti da est e diretti verso il centro città, giunti a Barriera Repubblica, i bus si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, (fermata A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere il consueto tragitto sul P.te di Mezzo. Nessuna deviazione in direzione contraria.

· linea n. 8: provenienti da Via Nenni e diretti verso il centro città, giunti in P.le Risorgimento, i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Nessuna deviazione in senso contrario.

Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane e le due fermate extraurbane presenti in V.le Fratti.