Autocisa: incidente tra Fornovo e Borgotaro, code ad Aulla

Traffico intenso su strade e autostrade per il ponte di Ferragosto che segna anche il picco delle partenze estive.

Fra le 14 e le 15 circa il traffico era rallentato in A1 fra il bivio A1/A15 e Fidenza a causa di un veicolo in avaria. Tre chilometri di coda fra Modena sud e Modena nord per incidente (con rallentamenti per curiosi sulla carreggiata opposta, verso Bologna).

In Autocisa (A15) c'è un incidente al chilometro 28+650 nel tratto tra Fornovo e Borgotaro, verso La Spezia: si sono formati 2 chilometri di coda.

Segnalati anche 2 chilometri di coda (ma si era arrivati fino a 6 km) fra Aulla e l'allacciamento con l'A12 per traffico intenso.

TRAFFICO INTENSO, SITUAZIONE COMPLESSA. La situazione è complessa soprattutto in uscita dalle grandi città. In particolare la società Autostrade segnala: code a tratti sulla A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna tra Modena nord e la A14 con tempi di 40 minuti; tra Firenze Impruneta ed il bivio per la Variante di Valico verso Milano. Sempre sulla A1 verso Napoli code di 10 km per traffico congestionato tra il bivio per la A24 e Valmontone con tempi percorrenza di 50 minuti e 4 km sulla Diramazione Roma sud verso la A1 a partire da Monteporzio Catone. Sulla A9 in direzione della Svizzera 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso; sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti in direzione Taranto tra il bivio per la A1 ed Imola con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti; code a tratti anche in direzione Bologna tra Rimini Sud e Bologna San Lazzaro con tempi di 2 ore.

Più a sud, 4 km di coda tra Cerignola est e Canosa verso sud e 8 km sulla A16 Napoli-Canosa verso la A14 a partire da Cerignola ovest. Sulla A30 Caserta-Salerno 3 km di coda in direzione sud a partire da Mercato San Severino.

Sulla A27 Venezia-Belluno, 5 km di coda da Belluno svincolo verso la SS51 Alemagna; sulla A12 Collesalvetti-Rosignano 1 km di coda alla barriera di Rosignano.

Traffico intenso si segnala anche sulla A10 Genova-Savona, verso Ventimiglia tra Varazze e Savona, e verso Genova tra Genova Prà ed il bivio per la A7 con tempi di percorrenza di 30 minuti.

Viabilità Italia, che continua il monitoraggio del traffico in questo fine settimana a ridosso della festività di Ferragosto, segnala code alle barriere in uscita dai centri urbani e in ingresso alle località di villeggiatura, a causa dell’intenso movimento veicolare, che si sposta soprattutto in direzione Sud.

Si hanno particolari criticità solo in prossimità degli imbarchi per la Sicilia a Villa San Giovanni, dove si registrano due ore di attesa. Per agevolare il traffico proveniente da nord e diretto gli imbarchi, è stato provvisoriamente chiuso sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, lo svincolo di Villa San Giovanni in carreggiata sud, con traffico dirottato allo svincolo di Campo Calabro.

Viabilità Italia ricorda che nella giornata di oggi sono previste restrizioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, per i mezzi pesanti (veicoli e complessi di veicoli, per il trasporto di cose, con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate) dalle 8.00 alle 22.00. Nella giornata di domani, il divieto sarà in vigore dalle 7.00 alle 22.00.

Viabilità Italia invita i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e le notizie sul traffico dell’itinerario prescelto. Raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari. Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di moderare la velocità, allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta.