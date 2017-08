Primi rientri dalle vacanze: il traffico al momento è regolare ma in progressiva intensificazione. E’ quanto rileva Viabilità Italia che continua a monitorare la situazione dei flussi dei vacanzieri in questa domenica del penultimo fine settimana di agosto.

Queste al momento le situazioni di difficoltà per la circolazione che si registrano lungo la viabilità principale: - A1 in direzione nord code a tratti tra Ponzano Romano e Soratte, tra Firenze Scandicci e Bivio A1-variante, tra Modena nord e Bivio con la A22; 6 km di coda tra il bivio con la A15 e Fiorenzuola per incidente. Una coda di 4 km è segnalata dalle 11 sull'A1 Milano-Bologna (Km 74 - direzione: Milano) tra Fidenza e Fiorenzuola per incidente. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma.

- A9 direzione Svizzera Coda tra lavoro di Como e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. - A14 in direzione nord code a tratti tra Pesaro e Cattolica e tra quest’ultima e Valle del Rubicone, tra Giulianova e Pedaso. Code tra Forlì e Imola e tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1.

-A 23 in direzione nord, 3 km di coda tra Udine nord e Gemona-Osoppo. - A27 in direzione nord, 1 km tra svincolo Belluno e il bivio con la SS51 Alemagna. - A30 direzione Caserta, 2 km di coda tra Nola e Bivio con la A30. - A4 in direzione Torino, code in ingresso alla barriera di Trieste Lisert e code a tratti tra Palmanova e Portogruaro ?e tra Verona Est e Sommacampagna. - A10 in direzione Savona, code di 1 km tra confine di Stato e Ventimiglia ?e code tra Albenga e Savona.

- A22 in direzione sud 2 km di code tra Brennero e Vipiteno e code a tratti tra Bolzano nord e Ala / Avio dir nord, code a tratti tra Nogarole Rocca ed Egna/Ora. - A23 in direzione sud, code tra Udine sud e Bivio con A4.

Traffico regolare questa mattina sulla rete Anas, comprese le principali direttrici dell’esodo estivo, tra cui la autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneò. Il traffico è concentrato in particolare sulle dorsali stradali SS16 «Adriatica» e SS7 «Appia» e ai confini di Stato con Austria, Francia e Svizzera. All’alba si sono verificati due incidenti mortali in Sicilia, sulla strada statale 417 «di Caltagirone» nei pressi di Palagonia, in provincia di Catania e in Puglia sulla strada statale 274 «Salentina meridionale» a Surano, in provincia di Lecce. Al momento si segnala l’istituzione provvisoria di un senso unico alternato sulla strada statale 107 «Silana Crotonese», a causa di un incidente al km 13, in località San Fili, in provincia di Cosenza.

Viabilità Italia ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare oggi, domenica 20 agosto, dalle ore 07 alle ore 22 e di fare attenzione ai possibili temporali previsti sui settori adriatici del centro-sud

E’ un’estate di grande movimento sui treni e nelle stazioni italiane. Secondo le proiezioni elaborate in base alle prenotazioni già ricevute, saranno circa 26 milioni i viaggiatori che entro la fine della stagione estiva si sposteranno lungo la Penisola con i treni nazionali di Trenitalia. Le principali mete sono le città d’arte (Roma, Firenze, Venezia e Napoli), ma flussi consistenti si registrano anche verso la Riviera Romagnola, la Puglia e il Trentino Alto Adige. Oltre 50mila le prenotazioni sulle fermate aggiunte per l'estate (circa +6% vs 2016). (ANSA).







Traffico in tempo reale