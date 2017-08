Via Emilio Lepido a senso unico alternato, cambiamenti anche in via San Bruno

Modifiche alla viabilità in via Emilio Lepido e in via San Bruno per interventi sulle reti di acqua e gas.

In via Emilio Lepido, all'incrocio con via San Bruno, da oggi (lunedì 28 agosto) fino a sabato 2 settembre è previsto il restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Divieto di fermata su ambo i lati 10 metri prima e dopo il cantiere.

In via San Bruno, all'incrocio con via Emilio Lepido, è prevista l'istituzione del divieto di circolazione per una lunghezza pari a 15 metri e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 10 metri prima e dopo il cantiere.

Sempre in via San Bruno, da oggi (lunedì 28 agosto) e fino al 9 settembre, all'altezza del civico 6, in corrispondenza del plesso scolastico e per tutta la sua lunghezza, è previsto il restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con contestuale istituzione del divieto di fermata su ambo i lati 10 metri prima e dopo il cantiere.

Modifiche alla viabilità: la mappa