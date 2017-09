Pioggia e grandine sono segnalate sulle autostrade nel Parmense.

In A1 piove fra Milano e Parma. Segnalati anche rallentamenti fra il bivio A1-A15 e Fidenza.

In Autocisa (A15) piove fra l'allacciamento con l'A1 e Pontremoli. Fra Aulla e lo svincolo con l'A12 ci sono rallentamenti per traffico intenso. In tarda mattinata in A15 era stata segnalata grandine tra Fornovo e Aulla.



Traffico in tempo reale