Sono in tanti in questa domenica a dirigersi alle Fiere di Parma per il Salone del Camper creando qualche problema al traffico sulla A1. Si segnalano infatti code in uscita a Parma per la Fiera. L'uscita consigliata provenendo sia da Milano che da Bologna è Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia.