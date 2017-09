Camion di traverso in A1: coda di 10 chilometri fra Valdarno e Incisa Regello

Sono 10 i cihlometri di coda, secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, formatisi dopo l'incidente sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Incisa Reggello, in provincia di Firenze, avvenuto poco prima delle 8. Un mezzo pesante, che procedeva in direzione Firenze, dopo aver perso il controllo ha urtato la barriera spartitraffico e si è intraversato bloccando il traffico diretto verso nord. Il conducente del mezzo, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto ferito in maniera non grave.

Sul luogo dell’incidente oltre al personale della Direzione 4 Tronco sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici e sanitari. Il traffico è stato sbloccato e al momento in direzione di Firenze si circola su una corsia dove si registrano 10 km di coda mentre, in direzione Roma, si transita su due corsie e si registrano 3 km di coda.

Autostrade consiglia agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena verso Siena quindi la super strada Siena-Firenze per raggiungere Impruneta e rientrare in A1. Per gli utenti che hanno già superato Valdichiana il consiglio è di uscire a Valdarno, percorrere la strada Statale 69 verso Figline Valdarno e rientrare in autostrada a Incisa, verso Firenze.