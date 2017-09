Scontro fra quattro mezzi, furgone giù da una scarpata: code in A1

Lunghe code si sono formate nel pomeriggio in A1 fra Modena sud e Valsamoggia, in direzione Bologna: ci sono stati fino a 12 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 184,500 attorno alle 13,15. Sono coinvolti due furgoni, di cui uno finito in scarpata, un'auto e un camion.







