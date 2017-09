Un camion ha preso fuoco in Autocisa, per cause da chiarire, attorno alle 13,30. E' accaduto al km 7, in un tratto nel comune di Noceto. Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo, dopo aver spento le fiamme.

L'Autocisa è chiusa tra Fornovo e Parma Ovest in direzione di Parma. Al casello di Fornovo c'è un chilometro di coda a causa dell'uscita obbligatoria.