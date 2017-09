Si è formata una coda di 8 chilometri tra Fiorenzuola e Fidenza "per ripristino incidente", dice Autostrade. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Bologna è a Fidenza, l'uscita consigliata provenendo da Milano è al casello di Fiorenzuola.

Si tratta di "un incidente - dice Autostrade - che ha visto coinvolto un camion all'altezza del km 87+500 alle ore 15. Al momento si transita su 2 corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Fiorenzuola, e dopo aver percorso le Statali 9 Via Emilia e 9 bis, di rientrare in autostrada a Fidenza".

