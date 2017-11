Traffico intenso e incidente: disagi in A1 verso Bologna

Disagi per chi viaggia, questa mattina, in A1. Alle 9 è segnalata una coda in uscita a Reggio Emilia provenendo da Milano, per traffico intenso.

Code per traffico intenso anche fra il bivio A1-A22 e il casello di Modena Nord, mentre fra Modena Nord e Modena Sud si sono formate code per incidente.

Problemi per traffico intenso anche attorno a Bologna.

Sono terminati i rallentamenti segnalati prima delle 9 tra Fiorenzuola e Fidenza per materiali dispersi.

Traffico scorrevole in Autocisa (A15).

