Corsie «flessibili» per i bus: si può fare di più?

Nelle strade di Parma, oltre a tante corsie riservate per i bus che sono valide tutte le 24 ore, ci sono anche corsie riservate che, invece, sono vietate al traffico privato solo in determinati orari: è il caso della corsia di viale Toscanini (direzione ponte Caprazucca) e di quella di viale Mariotti (direzione ponte Verdi). Le auto private possono percorrerle solamente dalle 19.30 alle 7.30, mentre nelle restanti ore - in cui è in vigore la zona a traffico limitato in centro – ne sono escluse. Il cartello gigantesco di viale Toscanini serve ad indicare agli automobilisti il divieto «a ore» di proseguire diritto in viale Mariotti.

C’è poi la corsia riservata di via Zarotto, istituita nel tratto tra via Sidoli e via Casa Bianca: questa corsia è stata disattivata per diverse ore in occasione delle ultime partite giocate dal Parma al Tardini, con conseguente chiusura al traffico delle strade vicino allo stadio. E così il passaggio delle auto lungo via Zarotto ha contribuito a decongestionare altre strade (viale Duca Alessandro e viale Solferino, ad esempio) che, altrimenti, avrebbero dovuto sopportare un inteso volume di traffico.

Visto che ormai gli automobilisti parmigiani sanno che le corsie riservate dei bus possono anche non essere vietate per tutte le 24 ore, non è possibile concedere ulteriori deroghe in orari in cui il passaggio delle auto private non rappresenta un problema? Viene da pensare alla corsia riservata di via Abbeveratoia (da via Monsignor Colli fino all’ingresso dell’Ospedale Maggiore), realizzata pochi anni fa per facilitare il transito del filobus 5 verso via Gramsci: nelle ore di punta i mezzi pubblici restavano bloccati dalla coda dei veicoli in attesa di entrare in ospedale. A partire dalle 20 (anche prima, però) il problema non si presenta più e la corsia riservata potrebbe essere resa percorribile da tutti i veicoli. Stesso discorso per la corsia di via Zarotto, istituita per velocizzare la marcia del filobus 5 verso il centro e per non far confluire un intenso traffico alla rotatoria di via Emilia Est: queste esigenze sicuramente non sono «impellenti» dalle 20 fino alle 7 della mattina dopo. Di notte, d’altronde, quando i filobus non circolano, la corsia di via Zarotto appare «punitiva» per il traffico privato, costretto come nelle altre ore della giornata ad aggirare il tratto vietato, allungando l’itinerario (e «maggiorando» il consumo di benzina e l’inquinamento).

Un «pensierino» potrebbe essere dedicato anche all’ultimo tratto di via Montebello, verso ponte Dattaro: anche qui c’è una breve corsia riservata per i bus (che di notte non circolano), vietata al traffico privato 24 ore al giorno.

Non va dimenticato che le corsie di via Zarotto e di via Montebello sono dotate di telecamere che sanzionano 24 ore su 24 (anche quando gli autobus sono tutti fermi in deposito) il transito dei veicoli non autorizzati.