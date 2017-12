Incidente in A1: code fra Parma e Reggio Emilia questa mattina

Code fra Parma e Reggio Emilia per incidente. Alle 9,15 Autostrade per l'Italia segnalava code in A1 a causa di un incidente al km 137.1 in direzione Bologna. Alle 9,45 il problema era risolto.

Altri 2 chilometri di coda per incidente sono segnalati fra Lodi e Casalpusterlengo al km 37.8.

Ci sono anche 2 chilometri di coda fra Carpi e il bivio A22/A1 per traffico intenso. Problemi per lo stesso motivo anche fra Modena Nord e Modena Sud e attorno a Bologna.

Traffico regolare in A15.

