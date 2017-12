Incidente e lavori in corso: code in A1 a Parma e fra Piacenza e Lodi

In A1 ci sono 3 chilometri di coda, in diminuzione, fra Piacenza nord e Lodi in direzione Milano, a causa di un incidente. Alle 6,50 si sono scontrati un camion e un furgone al km 28, con una perdita di carico (frutta). Autostrade rende noto che al momento il traffico all'altezza del luogo dell'incidente scorre su due corsie ma restano le lunghe code, in aumento.

"Al traffico diretto a nord - dice Autostrade - si consiglia di percorrere la A21 Piacenza-Torino in direzione Torino e poi la A7 Milano-Genova verso Milano mentre i soli veicoli leggeri possono uscire anche a Piacenza sud e rientrare a Lodi dopo aver percorso la ss 9 Via Emilia. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari".

Coda di un chilometro anche fra il bivio A1/A15 e Parma per lavori, questa mattina.

Traffico regolare in Autocisa (A15).

