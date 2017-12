Scontro fra camion e pattuglia: muore un agente della Stradale. Riaperta la A1, ma restano le code

Un agente della Polizia stradale è morto in un incidente che ha visto coinvolta un’auto della Stradale e un camion. Lo schianto è avvenuto al chilometro 44 dell’A1, prima del casello di Piacenza Nord sul territorio di Guardamiglio (Lodi).

L’agente deceduto era seduto sul lato passeggero mentre l'agente che guidava è stato ricoverato in ospedale a Codogno. Solo qualche contusione per l’autista del camion.

Sul posto è arrivata Patrizia Villano, dirigente provinciale della Polstrada di Lodi, ed è attesa anche la pm di turno Alessia Menegazzo.

E’ andata praticamente distrutta la macchina della Polizia Stradale coinvolta nell’incidente.

Secondo la prima ricostruzione, l’auto avrebbe tamponato il camion forse per colpa della manovra azzardata di una terza vettura che poi si sarebbe allontanata.

Il poliziotto di 52 anni che era alla guida dell’auto è stato trasferito da Codogno in eliambulanza all’ospedale di Cremona ma non sarebbe in gravi condizioni, anche se si trova in grave stato di choc dopo la morte del suo collega.

A1 RIAPERTA FRA LODI E PIACENZA NORD. Tra Lodi e Piacenza nord, verso Bologna, dopo quattro ore è stata riaperto il tratto chiuso in seguito all'incidente tra un camion e un'auto della Polstada, avvenuto alle 11,25. Restano comunque alcuni chilometri di coda.



Traffico regolare in Autocisa (A15).

Traffico in tempo reale