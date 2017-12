Traffico intenso: code a tratti tra Piacenza e Parma per diverse ore

In A1 ci sono code a tratti tra Piacenza e Parma, in direzione Bologna, a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo, si sono formati 4 chilometri di coda fra Carpi e il bivio A22/A1. Disagi anche attorno al nodo di Bologna.

I disagi sono durati diverse ore. In serata la situazione è andata migliorando: alle 20,30 restavano rallentamenti fra Piacenza e Fiorenzuola.

Traffico in tempo reale