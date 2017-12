A1, traffico congestionato e incidente: disagi e code fra Reggio e Modena

In A1 si sono formati fino a 3 chilometri di coda tra Fidenza e il bivio con l'Autocisa (A15) a causa di un incidente, attorno alle 10. Alle 13 restavano code a tratti per traffico intenso.

Code e traffico congestionato fra Reggio Emilia e il bivio con l'A22 verso Bologna: ci sono 5 chilometri di coda (in diminuzione, con un tempo di percorrenza di 45 minuti), per traffico congestionato.

In direzione di Milano, per un incidente ora risolto tra 4 auto, avvenuto all'altezza del km 161, si sono formate code con tendenza alla diminuzione per 5 km tra Modena sud e Modena nord. Il traffico qui scorre su tutte le corsie disponibili.

Traffico in tempo reale