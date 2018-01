Dopo la neve di questa mattina e il sole del pomeriggio, in serata è comparsa la nebbia a Parma e in parte della provincia.



Sull'autostrada A1 la visibilità è ridotta a 90 metri fra Parma e Modena Nord. In Autocisa (A15) è segnalata nebbia a banchi dall'allacciamento con l'A1 fino a Borgotaro.

