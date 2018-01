Un incidente si è verificato in via Mantova a Chiozzola dopo le 14. C'è un'auto ribaltata. Intervengono il 118 e le forze dell'ordine.

Traffico in tilt e lunghe code in via Mantova fra Parma e Sorbolo: sono consigliate strade alternative. "Fare strade alternative passando da CASALTONE, strada della croce", scrive ad esempio il sindaco Nicola Cesari sul suo profilo Facebook.