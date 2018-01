Alle 8,50 in Autocisa è segnalata una coda in uscita per traffico intenso al casello di Parma Ovest, per chi proviene da La Spezia. Attorno alle 9,30 il problema era risolto.

Traffico regolare nel tratto parmense dell'A1. A Modena Nord invece è segnalata una coda in uscita provenendo da Milano, a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria.