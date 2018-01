Auto in fiamme: vigili del fuoco in A15

Attorno alle 9 i vigili del fuoco sono intervenuti in Autocisa per un'auto in fiamme al chilometro 16, nel tratto Fornovo-Parma Ovest verso Parma (all'altezza di Medesano).

In A1 c'era traffico rallentato fra il bivio A1/fine complanare Piacenza e bivio A1/diramazione Fiorenzuola per lavori.