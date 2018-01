In A1 è stato chiuso il bivio con la A15 per chi proviene da Milano ed è diretto verso La Spezia a causa di un veicolo in fiamme. La chiusura del bivio causa sull'A1 colonne di 6 chilometri, in aumento, a partire da Fidenza. Autostrade per l'Italia consiglia "a chi è diretto verso La Spezia l'uscita di Fidenza, percorrere la SS 9 via Emilia e rientrare sulla A15 Parma - La Spezia a Parma ovest, per chi è diretto verso Bologna stesso itinerario con rientro sulla A1 al casello di Parma".