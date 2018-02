Disagi in A1: incidenti fra Bologna e Modena, 8 chilometri di coda

Disagi per chi viaggia in A1 questa mattina. Fra il Bivio A1-A14 e Modena sud, verso Milano, si sono formati 8 chilometri di coda a causa di due incidenti. Gli incidenti sono risolti ma le code devono ancora essere smaltite. Per chi è sulla A1, Autostrade consiglia di uscire a Valsamoggia e per chi proviene dalla A14 è consigliata l'uscita a Bologna Borgo Panigale.

Alle 5,40 circa, nel tratto Modena sud-Valsamoggia (verso Bologna) si erano tamponati due mezzi pesanti.

Alle 9 sono anche segnalati rallentamenti per traffico intenso fra Terre di Canossa - Campegine e Reggio Emilia.