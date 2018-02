Il maltempo crea qualche disagio su strade e autostrade. In Autocisa (A15) c'è nevischio fra Berceto e Pontremoli. In A1 piove ma è possibile che arrivi la neve anche a quote basse nel tratto fra Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Rallentamenti per traffico intenso fra il bivio A1-A22 e Modena Nord, all'uscita di Modena Nord e attorno a Bologna.

