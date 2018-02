Autocisa: svincolo chiuso per lavori nella notte. Allerta neve fra Borgotaro e Pontremoli

In Autocisa sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo per Milano all'interconnessione dell’Autostrada A15 con l’autostrada Milano-Napoli, per i veicoli provenienti da La Spezia, dalle 22 di martedì 13 febbraio alle 6 di mercoledì 14 febbraio.

Sempre in Autocisa c'è un'allerta neve fra Borgotaro e Pontremoli.

Traffico in tempo reale