Gas, quando i contatori diventano elettronici

Attenzione a chi suona il campanello: in questi giorni sono in corso a Traversetolo le sostituzioni dei vecchi contatori del gas con i nuovi elettronici, ma gli interventi non saranno a sorpresa, verranno anticipati per iscritto ai cittadini.

Infatti, come da avviso diramato dal Comune, 2i Rete Gas Spa, il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, in seguito ai provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, provvederà a sostituire progressivamente i contatori del gas naturale di tipo tradizionale con nuovi contatori elettronici.

«Lo scopo di tale innovazione tecnologica – si legge in una nota del Comune - è quello di favorire una maggiore consapevolezza dei consumi da parte degli utilizzatori e lo sviluppo di un sistema di mercato del gas naturale avanzato. Con questo ammodernamento saranno introdotte nuove funzionalità, tra cui la telelettura dei dati di prelievo e la telegestione del contatore per sua diagnostica e per gestione da remoto dell’utenza».

2i Rete Gas S.p.A ha selezionato Traversetolo tra le prime località della provincia in cui cominciare ad intraprendere questo piano di sviluppo.

I clienti verranno informati dell’intervento con un congruo anticipo mediante una comunicazione scritta. In prossimità dell’effettiva esecuzione dell’intervento, la ditta ricontatterà il cliente tramite una specifica comunicazione per informarlo sulla data prevista per la sostituzione.

La sostituzione potrebbe comportare piccole modifiche impiantistiche che, per quanto riguarda i nuovi impianti forniti, saranno eseguite senza costi a carico del cliente. Il personale incaricato per la sostituzione del contatore sarà munito di un tesserino di riconoscimento che riporta la foto, i propri dati personali e, nel caso di affidamento a ditte esterne, il nome dell’impresa appaltatrice incaricata da 2i Rete Gas.

Contestualmente alla sostituzione verrà consegnato al cliente un manuale d’uso contenente le informazioni sulle funzionalità del nuovo contatore elettronico. Per info: www.2iretegas.it oppure numero verde 800 997710.